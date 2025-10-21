Beethoven: el genio que convirtió la adversidad en música inmortal
Considerado uno de los mayores revolucionarios del arte, Ludwig van Beethoven transformó para siempre la historia de la música.
En esta emisión, Isabel Revuelta Poo y Gerardo Laveaga conversaron sobre la vida y el genio de Ludwig van Beethoven, el compositor que transformó para siempre la historia de la música. Nacido en Bonn en 1770, su vida estuvo marcada por la lucha, la pasión y la superación ante la sordera que lo acompañó gran parte de su existencia. A pesar de perder gran parte de su audición, logró crear algunas de las obras más trascendentes del repertorio clásico universal. Su espíritu inconforme y revolucionario transformó los límites de la música, abriendo paso al Romanticismo.
Beethoven desafió toda regla y dejó obras inmortales: la Sinfonía n. º 3, Eroica, símbolo del heroísmo humano; la Sinfonía n. º 5, con su célebre motivo que encarna la batalla contra el destino; la Sinfonía n.º 9, que nos regaló la inolvidable Oda a la alegría; y el majestuoso Concierto para piano n.º 5, Emperador, donde la fuerza y la belleza se entrelazan magistralmente.
Como concluyeron Isabel y Gerardo, Beethoven no solo compuso música: compuso esperanza. Su obra sigue recordándonos que el verdadero poder del arte está en desafiar los límites y convertir la adversidad en creación.