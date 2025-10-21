Beethoven: el genio que convirtió la adversidad en música inmortal

En esta emisión, Isabel Revuelta Poo y Gerardo Laveaga conversaron sobre la vida y el genio de Ludwig van Beethoven, el compositor que transformó para siempre la historia de la música. Nacido en Bonn en 1770, su vida estuvo marcada por la lucha, la pasión y la superación ante la sordera que lo acompañó gran parte de su existencia. A pesar de perder gran parte de su audición, logró crear algunas de las obras más trascendentes del repertorio clásico universal. Su espíritu inconforme y revolucionario transformó los límites de la música, abriendo paso al Romanticismo.

Beethoven desafió toda regla y dejó obras inmortales: la Sinfonía n. º 3, Eroica, símbolo del heroísmo humano; la Sinfonía n. º 5, con su célebre motivo que encarna la batalla contra el destino; la Sinfonía n.º 9, que nos regaló la inolvidable Oda a la alegría; y el majestuoso Concierto para piano n.º 5, Emperador, donde la fuerza y la belleza se entrelazan magistralmente.

Como concluyeron Isabel y Gerardo, Beethoven no solo compuso música: compuso esperanza. Su obra sigue recordándonos que el verdadero poder del arte está en desafiar los límites y convertir la adversidad en creación.

