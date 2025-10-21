inklusion.png Sitio accesible
La nueva era de las cámaras empresariales con inteligencia artificial

En México, donde el 100 % de la economía está representada por cámaras y asociaciones, su digitalización puede transformar el desarrollo.

Publicado por: Redacción adn Noticias

En México, donde el 100 % de la economía está representada por cámaras y asociaciones, su digitalización puede transformar el desarrollo. La inteligencia artificial y la automatización multiplican hasta por 10 su eficiencia, fortalecen su representación e incrementan la productividad nacional.

Es posible que las cámaras empresariales capaciten 10 veces más a los empleados, además de representar 10 veces más de forma eficaz a sus empresas e influir en un México mejor con las nuevas tecnologías.

El 100% de las empresas en donde trabajamos están en alguna cámara empresarial, es importante para todos que se hagan más eficientes con las innovaciones tecnológicas.

