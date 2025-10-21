El arte como espejo: la visión y trayectoria de un actor que transforma la risa en reflexión

El actor Francisco Adrián Vázquez conversó sobre su trayectoria, sus inicios y su visión del arte. Originario de Tijuana, descubrió su vocación por el teatro por casualidad al inscribirse en un taller de la Casa de la Cultura local, mientras estudiaba medicina. La comedia se convirtió en su sello, aunque asegura que su talento surgió de una inclinación natural por hacer reír desde muy joven.

Recordó sus primeros años en el teatro con la obra 5 y 10 del dramaturgo Hugo Salcedo, y destacó su gusto por explorar distintos géneros, desde la comedia hasta dramas como Natural Born Narco, precuela de El Señor de los Cielos, donde interpretó a un policía.

Participa en la serie 90 minutos, donde interpreta a “Sindedín”. Vázquez señaló que la serie es una comedia “muy mexicana y políticamente incorrecta”, algo que considera refrescante frente a la censura creativa.

También habló de su labor como director teatral, presentando la obra Lo que queda de nosotros en el Teatro Ofelia, una historia sensible sobre la pérdida y el reencuentro entre una niña y su perro, con actuaciones de El Guana, Mario Alberto Monroy, Carla Adell y Fátima Favela.

En la plática, reflexionó sobre su filosofía artística: “Actúo para el mundo que quisiera ver, pero reflejando el mundo que es”, defendiendo el arte como un espejo de la realidad más que como un vehículo de censura o corrección política.