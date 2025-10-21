inklusion.png Sitio accesible
El valor de la libertad: una reflexión sobre el liberalismo y su vigencia en el mundo actual

El liberalismo propone el respeto absoluto a los proyectos de vida de cada persona, una idea que ha guiado democracias y generado prosperidad.

El liberalismo propone el respeto absoluto a los proyectos de vida de cada persona, una idea que ha guiado democracias y generado prosperidad. Pero, ¿qué ocurre cuando los países se alejan de esos principios? La historia de Argentina sirve como punto de partida para debatir la importancia de las ideas liberales y preguntarnos si aún es posible construir una sociedad basada en la libertad y los derechos individuales.

