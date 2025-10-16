Claves y controversias del Paquete Económico: análisis con el diputado Héctor Saúl Téllez

En esta edición de La Billetera, el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN, comparte un análisis a fondo sobre el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y el Paquete Económico. El legislador advierte sobre los riesgos del endeudamiento público, critica la incongruencia del gobierno en materia de impuestos saludables y cuestiona el aumento del 80% en la retención sobre los intereses del ahorro. Además, explica los posibles efectos que las nuevas medidas podrían tener en las plataformas digitales y en la economía de los hogares. Una conversación que permite entender las tensiones políticas y los desafíos fiscales que marcarán el rumbo económico del país.

