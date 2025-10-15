Tiempos difíciles para la industria automotriz: aranceles, T-MEC y el futuro incierto de las autopartes

El panorama para la industria automotriz mexicana enfrenta una de sus etapas más complejas de las últimas décadas. A la incertidumbre global en torno a las cadenas de suministro y a la transición energética se suma ahora un doble desafío: los nuevos aranceles impulsados por el gobierno de Estados Unidos y la inminente renegociación del T-MEC. Ambos factores podrían redefinir la manera en que México produce, importa y exporta autopartes y vehículos.

A pesar de que el gobierno mexicano busca transmitir calma y asegurar que el diálogo con sus socios comerciales seguirá siendo constructivo, especialistas advierten que no será una negociación sencilla. Todo indica que el punto de partida serán los aranceles ya establecidos durante el mandato de Donald Trump, lo que implicaría mantener una postura dura hacia las importaciones, especialmente las provenientes de China. El objetivo estadounidense es claro: endurecer las reglas de origen para obligar a las empresas a fabricar más componentes dentro de América del Norte y reducir la presencia de manufacturas chinas en el mercado automotriz.

Sin embargo, este movimiento tiene implicaciones profundas. México es un actor clave dentro de la cadena automotriz regional y, a la vez, un país altamente dependiente de la importación de autopartes, particularmente de China, que representa el 35% del total. Si se aplican aranceles del 50%, como se ha propuesto, las empresas mexicanas podrían ver dispararse los costos de producción, afectando su competitividad y, eventualmente, los precios al consumidor. Además, las plantas ensambladoras, que dependen de un flujo constante y eficiente de componentes, podrían enfrentar interrupciones logísticas severas.

Más allá del impacto económico directo, está en juego la confianza de los inversionistas. El sector automotriz ha sido durante años uno de los pilares del crecimiento industrial de México, atrayendo inversiones millonarias y generando cientos de miles de empleos. Sin embargo, con un entorno de reglas inciertas y la posibilidad de medidas proteccionistas más agresivas, resulta difícil proyectar nuevas inversiones o expansiones de planta.

Los expertos subrayan que la situación es especialmente delicada porque el T-MEC, firmado con el objetivo de dar estabilidad y certidumbre, se está convirtiendo nuevamente en un terreno de disputa. Estados Unidos parece decidido a impulsar negociaciones bilaterales, debilitando el espíritu trilateral del acuerdo y colocando a México en una posición más vulnerable. Esto podría abrir la puerta a una revisión más amplia de los términos comerciales, incluyendo aspectos laborales y ambientales, que añadirían presión adicional al sector.

El impacto no se limitaría a los autos nuevos. También se vería afectado el mercado de refacciones y componentes, lo que complicaría la reparación y el mantenimiento de millones de vehículos en circulación. Si las cadenas de proveeduría se rompen o encarecen, los efectos se sentirían en talleres, distribuidores y consumidores finales.

A todo esto se suma el hecho de que Estados Unidos no es el único país que importa autopartes chinas: más de la mitad de esos productos también terminan en su propio mercado, mientras que Canadá representa un 12%. Esto plantea un dilema mayor: ¿es realista tratar de sacar completamente a China de la ecuación sin causar disrupciones masivas en la industria automotriz norteamericana?

México, en este contexto, deberá actuar con extrema cautela. Un movimiento en falso —como aplicar aranceles sin una estrategia integral o sin coordinación con sus socios— podría romper el delicado equilibrio de la manufactura automotriz. Hoy más que nunca, la clave está en la diplomacia económica y en diseñar políticas que permitan proteger la industria nacional sin aislarla del flujo global de producción.

En definitiva, son tiempos de decisiones difíciles. Entre aranceles, presiones políticas y la renegociación del T-MEC, el sector automotriz y de autopartes se enfrenta a una tormenta perfecta. El reto será mantener la productividad, cuidar el empleo y garantizar que México siga siendo un actor competitivo dentro de la cadena de valor automotriz mundial.

