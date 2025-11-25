Iniciativa de protección a periodistas de Federico Döring

Esta semana en Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben al diputado federal por el PAN, Federico Döring para hablar de su Iniciativa de Protección a Periodistas.

Es muy importante legislar por el derecho a la información, dice Döring y que hay que crear una figura a rango constitucional para que defienda la libertad de prensa, y de expresión.

Actualmente no hay nadie que defienda preventivamente que el Estado te calumnie, te ofenda o te calle. El estado tiene que refutar con pruebas que lo que estás escribiendo es falso.

Si matas al periodismo que investiga y divulga, matas a la democracia, dice. La iniciativa pretende crear una Comisión Nacional que defienda los derechos de los periodistas y mi derecho como ciudadano a la información.

El que yo como mexicano tenga la garantía de una autoridad que va a obligar por ejemplo a la Presidencia a que le otorgue réplica al periodista para defenderse, garantiza mi derecho a la información, dice Doring.

Es necesario que cualquier gobernador o alcalde sepa que si violenta a un periodista va a perder sus derechos políticos si la autoridad lo sanciona. Ahora sin el INAI y el amparo mutilado, no tienes justicia, necesitas te transparenten el recurso público de la información.

La información que tenemos actualmente es de hackeo al Estado como Guacamaya leaks porque no te permiten hacer reportajes periodísticos. El derecho a la información está en nuestra constitución desde 1977, tengo derecho saber. Doring dice que no tienen los votos necesarios pero seguirán luchando porque pase la iniciativa.

