Polonia, amenaza constante | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla conversa con Beata Wojna, politóloga y ex embajadora de Polonia en México, sobre su país natal. Polonia se ha tenido que centrar en un espacio de riesgo, como en 1939, al inicio de la segunda guerra mundial. ¿Cómo lo vive el pueblo polaco?
¿Podría haber una invasión de parte de Rusia? La politóloga dice que Rusia no puede enfrentarse a una nueva guerra, sin embargo Polonia se está preparando para defenderse.
Wojna cuenta cómo vivió sus años en la Polonia comunista, la escasez fue lo que marcó su niñez y a su familia que era de clase obrera.
Polonia se suma más adelante a la OTAN y eso los ayudó mucho a prosperar, aunque hace unos años volvió el miedo, al estar amenazados constantemente por sus vecinos rusos. Putin no es un personaje de izquierda, solo quiere controlar a sus vecinos, quiere la subordinación, por eso tuvo una guerra con Georgia en 2018 y después la ocupación de Crimea en 2014 y en 2022 la guerra con Ucrania.
Estos actos han costado mucho a toda Europa y han traído preocupación en la sociedad, aumentos en gastos de Defensa y la militarización de Polonia. Por todo esto han decidido apoyar a Ucrania y al mismo tiempo a preparar a la sociedad polaca para cualquier agresión y para conservar la paz.