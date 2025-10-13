inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Videoteca
Opinión
Video

Nancy Núñez: del activismo comunitario a la alcaldía de Azcapotzalco

Claudia Ivett conversa con Nancy Núñez, actual alcaldesa de Azcapotzalco, quien comparte su trayectoria desde sus inicios en los movimientos vecinales y estudiantiles en defensa de los derechos humanos hasta su llegada a la administración pública

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias

Claudia Ivett conversa con Nancy Núñez, actual alcaldesa de Azcapotzalco, quien comparte su trayectoria desde sus inicios en los movimientos vecinales y estudiantiles en defensa de los derechos humanos hasta su llegada a la administración pública. Con más de 15 años de experiencia en instituciones como el Instituto de la Juventud y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Núñez habla sobre los desafíos de gobernar su propia comunidad, Santa Bárbara, y su visión para impulsar la participación ciudadana y la equidad en la capital.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!