Nancy Núñez: del activismo comunitario a la alcaldía de Azcapotzalco

Claudia Ivett conversa con Nancy Núñez, actual alcaldesa de Azcapotzalco, quien comparte su trayectoria desde sus inicios en los movimientos vecinales y estudiantiles en defensa de los derechos humanos hasta su llegada a la administración pública. Con más de 15 años de experiencia en instituciones como el Instituto de la Juventud y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Núñez habla sobre los desafíos de gobernar su propia comunidad, Santa Bárbara, y su visión para impulsar la participación ciudadana y la equidad en la capital.

