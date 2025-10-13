María Elena Beltrán: entre el rock, el alma ranchera y el legado de una leyenda

María Elena Leal Beltrán, inicia la conversación hablando de su estilo “rockero” además del ranchero. Desde niña notó su voz aguda, que más tarde reconoció como soprano lírico-ligera, la cual le fue identificada cuando estudiaba canto en España.

A pesar de ser tímida de niña, María Elena superó un pánico escénico significativo, experimentando taquicardias y ataques de nervios al inicio de su carrera. Su madre, Lola Beltrán, descubrió su talento vocal de manera fortuita en España, mientras María Elena vocalizaba en su apartamento.

Ambas cantaron juntas en varias ocasiones, incluyendo el debut de María Elena un 15 de septiembre y en la Feria de Sevilla en 1992, interpretando clásicos rancheros. María Elena lamentó que el apoyo de su famosa madre durara solo cuatro años, antes de su fallecimiento en 1996.

María Elena continúa su carrera dual, ofreciendo recitales y trabajando en medios, donde rinde homenaje a su madre a través de segmentos audiovisuales sobre su vida. Su pasión por el rock surgió a los 11 años al descubrir a Iron Butterfly. En los principios de los años 90, tocó y se presentó con un grupo vanguardista llamado Cabeza en lugares como Rocotitlán, antes de su debut como cantante de música ranchera.

