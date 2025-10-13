Margarita Darlene Rojas: 27 años al servicio de la justicia con perspectiva de género

Claudia Ivett conversa con Margarita Darlene Rojas, una jurista con más de dos décadas de experiencia en el servicio público y una trayectoria marcada por la defensa de los derechos y la equidad. Originaria de la Ciudad de México, Rojas es licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Administración y Gestión Pública. Ha ocupado cargos clave como presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y directora general del DIF capitalino. En esta charla, comparte su visión sobre la justicia con perspectiva de género, los retos del sistema judicial mexicano y su reciente experiencia como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

