Thinks tanks: del indicador a la decisión política

En esta emisión, hablamos del papel esencial de los “think tanks” (tanques de pensamiento) y la información objetiva para evaluar las políticas públicas y el progreso de México, contrastando la necesidad de datos independientes con las tendencias gubernamentales de interpretación sesgada y su impacto en áreas clave como la pobreza, la salud y la recaudación fiscal.

Publicado por: Redacción adn Noticias

La disponibilidad de datos objetivos y el trabajo de instituciones independientes como los think tanks son esenciales para evaluar de manera integral el desempeño de México, el éxito de sus políticas públicas y para fomentar decisiones informadas en beneficio de los ciudadanos.

