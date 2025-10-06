Libro: Vecinos Distantes, Un Retrato De Los Mexicanos

Cuando Alan Riding publicó Vecinos distantes en 1985, su retrato de los mexicanos —social, cultural, político y económico— provocó debate y fascinación a partes iguales. Cuatro décadas más tarde, una nueva edición revive la pregunta central: ¿cuánto ha cambiado México? Con un epílogo inédito, Riding analiza el rumbo del país tras la transición democrática, la centralización del poder y los retos de una relación bilateral marcada por contrastes. Vecinos distantes vuelve como un espejo incómodo y lúcido que demuestra que, a veces, los problemas de un país no envejecen, solo se transforman.

