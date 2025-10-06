El rostro de la justicia anticorrupción: Natalia Téllez Orozco

Magistrada anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Natalia Téllez Orozco comparte su visión sobre el poder judicial, la lucha contra la corrupción y los retos de fortalecer el Estado de derecho en México. Con formación en la UNAM y en la Universidad de Génova, su trayectoria combina la experiencia académica con más de una década en el Poder Judicial de la Federación. En esta conversación reflexiona sobre los desafíos de la transparencia, la independencia judicial y el papel de las mujeres en los más altos niveles de la justicia.

