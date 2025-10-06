Inteligencia artificial: el nuevo aliado del marketing digital

De Google a ChatGPT, las búsquedas están cambiando. Conversamos sobre el nuevo SEO, el rol de las emociones en las marcas y cómo un propósito social auténtico puede ser la diferencia entre conectar o desaparecer.

El marketing es sumamente importante. Hoy más del 65% de las decisiones de compra comienzan con una búsqueda en internet y 70% de los usuarios mexicanos consultan reseñas en línea antes de comprar un producto o servicio.

Especialmente son efectivos los videos, pues estos generan una tasa de recuerdo 80% mayor que los anuncios en texto o imagen.

