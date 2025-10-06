inklusion.png Sitio accesible
Abelina López Rodríguez, Presidenta Municipal de Acapulco: trayectoria, visión y retos

Con una sólida trayectoria en el ámbito legislativo y académico, Abelina López Rodríguez comparte su visión sobre el presente y futuro de Acapulco.

Publicado por: Redacción adn Noticias

Con una sólida trayectoria en el ámbito legislativo y académico, Abelina López Rodríguez comparte su visión sobre el presente y futuro de Acapulco. Licenciada en Derecho por la UAGro, con maestría, doctorado y estudios en comunicación y cambio climático, ha sido diputada local y federal, donde impulsó reformas en educación, género y combate a la corrupción. Hoy, ratificada para un segundo periodo como Presidenta Municipal de Acapulco (2024-2027), habla sobre los retos, proyectos y compromisos que marcarán su gestión.

