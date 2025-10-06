Deterioro urbano de EUA | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga, el maestro Raúl Quintanilla, platica con la internacionalista Veronica Ortiz sobre las grandes urbes de Estados Unidos que eran icónicas y que habían sido estandartes de EUA, como NYC o LAX.

Hasta que llegó el presidente Trump, el fentanilo y el deterioro de las mismas. Trump dijo que irá contra ciudades santuario como NYC y Baltimore, también Washington DC era una ciudad con un alto índice de criminalidad, en los años 80’s, 90’s, y se mejoró muchos con políticas públicas abiertas aunque se gestaron nuevos problemas como el asesinato de George Floyd y la crisis de los opioides.

Con la brutalidad policiaca, renace el racismo. Casi todas las ciudades con gobiernos demócratas, buscan políticas públicas más humanistas y liberales. Aunque en algunas de esas capitales se fueron al extremo, por la permisividad.

Chicago es un bastión demócrata por la educación, entre otras cosas, de las universidades de Illinois han salido varios premios Nobel y representa una amenaza, para el gobierno de Trump por el altísimo coeficiente educativo y con un posible contendiente en las próximas elecciones de Estados Unidos.

No olvidemos el fentanilo y las muertes por esa droga, que une a republicanos y demócratas. La ofensiva actual contra los cárteles tiene un efecto inmediato en lo político de esas ciudades.

Si algo representa a una ciudad, es el espíritu de una sociedad. Una ciudad bella debe ser ejemplo de convivencia y con los problemas actuales, se han deteriorado muchas ciudades icónicas de EUA.