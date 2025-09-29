Democracia en crisis: ¿razón o emociones en la era de las redes sociales?

Esta semana platicamos acerca de si la democracia y los liderazgos de hoy son impulsados por la razón o las emociones.

De acuerdo con el Índice de Democracia Global 2024 el 45% de la población mundial vive en una democracia, el 39% bajo un régimen autoritario y el 15% en “regímenes híbridos” que combinan la democracia electoral con tendencias autoritarias.

A pesar de que el 2024 fue un año electoral récord, en el que más de la mitad de la población mundial acudió a las urnas, la calificación media del Índice de Democracia mundial cayó de 5.5 en 2006 a un mínimo histórico de 5.2 en 2024, en la era de las redes sociales y cómo nos enganchan emocionalmente, ¿hacía dónde va la democracia?