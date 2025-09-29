inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Videoteca
Opinión
Video

Beatriz Mojica: liderazgo afromexicano y cultura en el Senado

Claudia Ivett conversa con la senadora Beatriz Mojica, primera mujer afromexicana en ocupar un escaño en la Cámara Alta.

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias

Claudia Ivett conversa con la senadora Beatriz Mojica, primera mujer afromexicana en ocupar un escaño en la Cámara Alta. Con una sólida formación académica en México, Francia y España, y experiencia en el Congreso y en la administración pública, hoy preside la Comisión de Cultura, donde busca impulsar políticas que fortalezcan la identidad y diversidad cultural del país.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!