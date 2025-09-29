Beatriz Mojica: liderazgo afromexicano y cultura en el Senado
Claudia Ivett conversa con la senadora Beatriz Mojica, primera mujer afromexicana en ocupar un escaño en la Cámara Alta. Con una sólida formación académica en México, Francia y España, y experiencia en el Congreso y en la administración pública, hoy preside la Comisión de Cultura, donde busca impulsar políticas que fortalezcan la identidad y diversidad cultural del país.