Mahatma Gandhi: el poder de la paz que desafió a un imperio

Mahatma Gandhi (1869–1948), cuyo nombre real fue Mohandas Karamchand Gandhi, fue un líder político, espiritual y social de la India, reconocido mundialmente por haber liderado la lucha por la independencia de su país del dominio británico mediante la no violencia (ahimsa) y la desobediencia civil pacífica. Estudió Derecho en Inglaterra y, tras vivir en Sudáfrica donde combatió la discriminación contra los indios, regresó a la India para convertirse en la figura central del movimiento de liberación.

Entre sus mayores aportaciones está haber demostrado que se puede transformar una nación y desafiar un imperio sin recurrir a la violencia. Inspiró movimientos civiles en todo el mundo, incluidos los liderados por Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Enseñanzas como “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, “La verdad jamás daña una causa justa” y “Donde hay amor hay vida” siguen siendo guías morales universales.

Fue criticado por sus ideas radicales de autosuficiencia económica, su postura frente a ciertos conflictos religiosos, y su decisión de mantener siempre el camino pacífico, incluso ante la violencia. Fue asesinado en 1948 por un extremista hindú que no compartía su visión de reconciliación entre hindúes y musulmanes. Sin embargo, su legado como símbolo de paz, dignidad y resistencia moral sigue intacto en la historia universal.

Mahatma Gandhi no solo liberó a su país, sino que elevó el estándar de cómo debe lucharse por la justicia. Su vida demostró que el poder de la conciencia y la integridad pueden tener un impacto más duradero que cualquier arma. Hoy es recordado no solo como un líder

