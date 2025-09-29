Presupuesto 2026: austeridad, deuda histórica y un gobierno convertido en empresario

El Paquete Económico 2026 promete ser austero, pero surgen preguntas clave: ¿qué tan austero es realmente y cómo impacta en el bienestar de las personas? El presupuesto se financiará con impuestos y deuda, lo que despierta preocupación ante el hecho de que en solo siete años la deuda del sector público federal se duplicó en más del 90%. Además, el gasto en energía aumenta un 86%, principalmente por los recursos que se destinan a Pemex, lo que refleja la nueva vocación del gobierno como empresario. ¿Es esta apuesta sostenible o un riesgo para las finanzas nacionales?

