Luz María Zarza: justicia con perspectiva de género y experiencia judicial

Claudia Ivett conversa con Luz María Zarza, especialista en justicia con perspectiva de género y reciente candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con formación en derecho y doctorado por la UNAM, y experiencia como magistrada, consejera jurídica y directora jurídica de PEMEX, comparte su visión sobre la protección de los derechos de las mujeres y los retos de la justicia en México.

