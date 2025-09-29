inklusion.png Sitio accesible
Luz María Zarza: justicia con perspectiva de género y experiencia judicial

Claudia Ivett conversa con Luz María Zarza, especialista en justicia con perspectiva de género y reciente candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Publicado por: Redacción adn Noticias

Claudia Ivett conversa con Luz María Zarza, especialista en justicia con perspectiva de género y reciente candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con formación en derecho y doctorado por la UNAM, y experiencia como magistrada, consejera jurídica y directora jurídica de PEMEX, comparte su visión sobre la protección de los derechos de las mujeres y los retos de la justicia en México.

