Senado aprueba reforma en materia de extorsión y crece el debate sobre cambios a la Ley de Amparo

Adriana Sarur entrevista a la diputada federal Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados sobre las implicaciones de la propuesta de modificaciones a la Ley de Amparo enviada por el jefe del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Víctor Sánchez Baños entrevista los senadores Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano y Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI, sobre las preocupaciones que observan en la Ley de Amparo que se encuentra en análisis en el Senado de la República

Alicia Salgado explica la importancia de la concepción de la Ley de amparo como un mecanismo de defensa frente a los actos arbitrarios del Estado y que se encuentra en riesgo con la propuesta de modificaciones a este precepto constitucional.

