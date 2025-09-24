inklusion.png Sitio accesible
Reforma a la Ley de Amparo: ¿protección ciudadana o blindaje al poder judicial?

La iniciativa para modificar la Ley de Amparo abre un intenso debate sobre sus verdaderos alcances.

Publicado por: Redacción adn Noticias

La iniciativa para modificar la Ley de Amparo abre un intenso debate sobre sus verdaderos alcances. Mientras algunos señalan que limita derechos y reduce la posibilidad de suspensiones en juicios fiscales, otros cuestionan si realmente fortalece el Estado de Derecho o si, por el contrario, prioriza la protección del propio Poder Judicial. ¿Estamos frente a una reforma progresista o un retroceso en la defensa de los derechos de las personas?

