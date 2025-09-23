Alejandra Chedraui reflexiona sobre sostenibilidad y el papel de las mujeres en la política
En una nueva edición de Su Voz, Su Tiempo, Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en la Cámara de Diputados, comparte su visión sobre los retos ambientales y destaca la importancia de la participación de las mujeres en la vida política del país.
En una nueva edición de Su Voz, Su Tiempo, Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en la Cámara de Diputados, comparte su visión sobre los retos ambientales y destaca la importancia de la participación de las mujeres en la vida política del país. Una conversación que combina medio ambiente, liderazgo y futuro.