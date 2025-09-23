Alejandra Chedraui reflexiona sobre sostenibilidad y el papel de las mujeres en la política

En una nueva edición de Su Voz, Su Tiempo, Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en la Cámara de Diputados, comparte su visión sobre los retos ambientales y destaca la importancia de la participación de las mujeres en la vida política del país. Una conversación que combina medio ambiente, liderazgo y futuro.

