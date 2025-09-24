Debates clave en el Congreso: paquete económico 2026, reformas a la Ley de Amparo y propiedad industrial

Adriana Sarur conversa con el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, sobre la posición que fijarán en cuanto al análisis y discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2026.

Víctor Sánchez Baños entrevista a la diputada federal del PAN por el estado de Zacatecas, Noemi Berenice Luna Ayala, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados sobre los aspectos mas preocupantes de la propuesta de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el año próximo.

Alicia Salgado comenta el nuevo intento de bloqueo a las plataformas digitales que se pretende introducir con las propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, presentadas en el paquete económico del próximo año enviado al Congreso de la Unión.