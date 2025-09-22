Mayra González Solís: tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial

La trayectoria de Mayra González Solís es un ejemplo de dedicación, preparación académica y compromiso con la justicia. Abogada egresada de la Universidad Veracruzana, complementó su formación con una Maestría en Filosofía por la Universidad Anáhuac del Mayab y otra en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su interés en el pensamiento crítico y en la defensa de los derechos fundamentales la llevó a profundizar en la Argumentación Jurídica, especialidad que cursó en la Universidad de Alicante, España, fortaleciendo sus herramientas para analizar y resolver casos complejos desde una perspectiva sólida y fundamentada. Además, su inquietud por comprender la mente humana y la relación entre derecho y comportamiento la condujo a estudiar Psicología, disciplina en la que también obtuvo una Maestría en Neuropsicología Clínica, aportando una visión interdisciplinaria poco común en el ámbito jurídico.

Con más de 30 años de experiencia profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, ha recorrido un camino que combina la vocación académica con la responsabilidad de impartir justicia en un país en constante transformación. Se ha desempeñado como Jueza de Distrito, donde enfrentó los retos de atender casos de gran trascendencia social y jurídica, y actualmente ejerce como Magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México, cargo en el que aporta su visión integral del derecho, con un enfoque en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el acceso a la justicia.

Su perfil académico y profesional refleja una convicción: la justicia no puede entenderse únicamente desde el marco legal, sino que requiere del análisis filosófico, la sensibilidad psicológica y la firmeza ética. Con esa visión, Mayra González Solís representa una de las figuras más completas y preparadas del Poder Judicial, conjugando teoría y práctica en la búsqueda de decisiones justas, equitativas y humanas.

