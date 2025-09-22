Libertad de Expresión | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, el Mtro. Raul Quintanilla charla con el presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, Ricardo Homs, quien publicó el libro Libertad de Expresión, la visión jurídica, hablan de la parte ética de la sociedad, que es muy permisiva y que por ello se formó un consejo asesor de juristas expertos, que escribieron cada uno, los capítulos de este libro, para que la gente lo consulte y comprenda que es la libertad de expresión. Cada jurista hizo un capítulo sobre su especialidad, basado en la Comunicación y el Derecho.

Gerardo Laveaga por ejemplo, habla sobre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, a que le llamamos información y que información queremos recibir.

También explican la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia que debe ser para que la ciudadanía esté totalmente informada. Nuestra Constitución consigna el derecho a la libertad de expresión, no puede haber democracia sin libertad de expresión.

La importancia que tiene la Libertad de Expresión, es el objetivo del libro, la divulgación del derecho que tenemos a información de calidad y verdadera. En nuestra idiosincrasia, el individuo siempre trata imponerse a la Sociedad, comentan cómo en el Congreso, hay agresiones en vez de discusión, se ha perdido el arte de la conversación y de la discusión. Cuando un país cae en el silencio, corre un grave peligro.

