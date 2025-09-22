Mezcal: beneficios, variedades y un gran potencial para el sureste

Hablamos del mezcal, sus beneficios económicos, sus variedades y por qué es una delicia. En México se producen 11 millones de litros de mezcal al año, pero 72% se exporta, casi todo a Estados Unidos, pues al exportar una botella se vende al triple o más del precio que se paga en México.

Esta es una industria con un enorme potencial, que genera empleos bien pagados, justo donde más se necesitan, al sureste de México.

