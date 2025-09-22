inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Videoteca
Opinión
Video

Mezcal: beneficios, variedades y un gran potencial para el sureste

Hablamos del mezcal, sus beneficios económicos, sus variedades y por qué es una delicia. En México se producen 11 millones de litros de mezcal al año, pero 72% se exporta, casi todo a Estados Unidos, pues al exportar una botella se vende al triple o más del precio que se paga en México.

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias

Hablamos del mezcal, sus beneficios económicos, sus variedades y por qué es una delicia. En México se producen 11 millones de litros de mezcal al año, pero 72% se exporta, casi todo a Estados Unidos, pues al exportar una botella se vende al triple o más del precio que se paga en México.

Esta es una industria con un enorme potencial, que genera empleos bien pagados, justo donde más se necesitan, al sureste de México.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!