Helen Keller: la mujer que venció el silencio y la oscuridad

Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. A los 19 meses, debido a una enfermedad que podría haber sido escarlatina o meningitis, perdió la vista y la audición, lo que la sumió en un profundo aislamiento. Sin embargo, con la ayuda de su maestra Anne Sullivan, quien le enseñó a comunicarse mediante el sistema de señas sobre la palma de su mano, Helen rompió las barreras del silencio y la oscuridad. Se convirtió en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario, graduándose de la Universidad de Radcliffe en 1904.

Helen Keller fue una feroz defensora de los derechos de las personas con discapacidad, luchando por su integración social y educativa. Se convirtió en una escritora prolífica, publicando libros como La historia de mi vida y Mi religión, que no solo relataban su experiencia personal, sino que también abogaban por una mayor comprensión y empatía hacia las personas con discapacidades. Además, fue una destacada activista política, apoyando causas como el sufragio femenino, el pacifismo y los derechos laborales. A través de su trabajo, ayudó a fundar la American Civil Liberties Union (ACLU) y fue una figura clave en la promoción de la educación especial en Estados Unidos.

Dejó un legado invaluable, no solo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, sino también en la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Su vida demuestra que las barreras, ya sean físicas o sociales, pueden ser superadas con determinación, educación y empatía.

