Paquete Económico 2026: voces, debates y compromisos en el Congreso de la Unión

1.- Víctor Sánchez Baños entrevista al diputado federal de Morena por el estado de Oaxaca, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en torno al proceso de análisis y dictaminación del paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal.

2.- Asimismo, entrevista a la diputada federal del PAN por la CDMX, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sobre su compromiso con la pluralidad, como una premisa para el desarrollo de los trabajos al frente de su nueva posición.

3.- Alicia Salgado explica los aspectos más relevantes que se consideran en la propuesta del programa económico para el 2026 en materia tributaria y la importancia de que el gobierno federal realice un esfuerzo serio y efectivo por reducir sus gastos.

