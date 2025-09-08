Congreso en marcha: informe presidencial, nuevo Poder Judicial y una agenda legislativa marcada por seguridad y propiedad privada

Adriana Sarur entrevista al diputado de Morena José Narro Céspedes, secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, sobre los principales temas de la agenda legislativa del presente periodo ordinario de sesiones.

Víctor Sánchez Baños entrevista al senador del Partido Acción Nacional por el estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri, sobre la posición de su grupo parlamentario en favor de atender el tema de seguridad, como uno de los asuntos más importantes para el país.

Alicia Salgado externa la preocupación de los sectores público y privado en torno a la propuesta que aprobó el Congreso del estado de Campeche en materia de expropiación y limitaciones al derecho de propiedad, que pone en riesgo la propiedad privada.

