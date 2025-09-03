Entre informes, choques políticos y retos económicos: así cerró la Comisión Permanente

Adriana Sarur entrevista a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sobre las acciones que viene llevando a cabo al frente de su gobierno para atender los principales problemas de esa demarcación en materia de Seguridad y servicios públicos.

Victor Sánchez Baños entrevista al diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, sobre los principales temas que se abordarán al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

Alicia Salgado comenta la importancia de que la Secretaría de Hacienda lleve a cabo una estrategia eficiente para que el programa de rescate de la deuda de Pemex no afecte el presupuesto y las finanzas públicas del país durante el ejercicio fiscal del 2026.

