Primer informe de Sheinbaum: visión optimista frente a bajo crecimiento, brecha con EE.UU. y rezagos en salud y educación

En esta emisión, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo conversan con Sofía Ramírez acerca del primer informe de la Presidenta Sheinbaum.

Hablan de que hay un bajo crecimiento económico, la brecha con EEUU se está ampliando, se necesita un 4.5% de manera sostenida, para generar prosperidad.

La incertidumbre rodea la política comercial del mundo, aunque México está mejor que otras economías. No podremos incrementar la inversión pública sin la inversión privada. Este año hubo una contracción.

El Plan México plantea crecer dentro de las 10 economías más grandes del mundo, aprovechando el crecimiento de la inversión privada y prevé que en el 26 tengamos el 26 % del PIB en inversión pero tiene que ser sostenida, para lograrlo se necesita un horizonte de inversión de 20, 30 años.

En el Censo económico 2023 las empresas chicas y medianas incrementaron su inversión pero las grandes bajaron, y son las mas productivas y dan mejor calidad de empleo.

El empleo de calidad nos da más capacidad productiva, y nos hace salir de la pobreza multidimensional, 13.4 millones, salieron de la pobreza en 2024.

Dicen que la presidenta dio en su primer informe una visión muy positiva, hemos negociado bien con Trump, se incrementó la recaudación tributaria, 7 de cada 10 pesos viene del crecimiento económico y es un año de consolidación Fiscal pero en la consolidación Fiscal se gasta menos de lo que se ingresa, para pagar las deudas, el 4% del PIB se va a los intereses de la deuda y estamos gastando menos de la mitad de lo que deberíamos en Educación y en Salud.

Cerca de un tercio de la población carece de servicios de Salud, aumentaron las enfermedades cardiacas y la diabetes ya que tenemos mal servicio de salud preventiva.

En Educación existe un rezago significativo de más del 33% en el sureste del país.

