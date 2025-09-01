Celia Maya: la nueva líder del Tribunal de Disciplina Judicial

En esta ocasión, Claudia Ivett conversó con Celia Maya, Presidenta Electa del Tribunal de Disciplina Judicial, quien tomará posesión de su cargo el próximo 2 de septiembre. Es contadora pública y licenciada en derecho. Cuenta con una maestría en derecho fiscal y otra en derecho procesal penal.

También, es doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro de donde es originaria. Se desempeñó como Subdirectora General Jurídica de CONAGUA.

Durante su trayectoria jurídica fue 6 años jueza en materia civil y 34 años magistrada en su estado natal. Es consejera de la Judicatura Federal. Actualmente, es Presidenta Electa del Tribunal de Disciplina Judicial.

