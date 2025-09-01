Olga García Villegas Sánchez Cordero: la notaria que une derecho, economía y mediación

En esta ocasión, Claudia Ivett conversó con Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, Notaria de la Ciudad de México.

Es licenciada en Economía por el ITAM y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. También cuenta con un grado de maestría en la London School of Economics and Political Science. Actualmente es Notaria Pública en la Ciudad de México y Notaria de Patrimonio Inmobiliario Federal.

También es mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Miembro activo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano.

También se desempeña como catedrática en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Justicia de la Ciudad de México.

