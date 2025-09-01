inklusion.png Sitio accesible
Ensayo|"Hayek y la Revolución cripto: Orden espontáneo en defensa de la propiedad privada.

¿Puede el Bitcoin ser la moneda que Hayek imaginó? Este ensayo explora cómo las criptomonedas, lejos de ser una moda, surgieron como instituciones espontáneas del mercado en defensa de la propiedad privada frente a la erosión del dinero fiat.

Publicado por: Redacción adn40

¿Puede el Bitcoin ser la moneda que Hayek imaginó? Este ensayo explora cómo las criptomonedas, lejos de ser una moda, surgieron como instituciones espontáneas del mercado en defensa de la propiedad privada frente a la erosión del dinero fiat. Desde sus orígenes marginales hasta su entrada en los mercados oficiales a través de instrumentos como los ETF, el Bitcoin plantea preguntas fundamentales: ¿qué es realmente el dinero?, ¿qué respalda a una criptomoneda?, ¿es su credibilidad suficiente? Con una mirada hayekiana, se analiza su papel como medio de intercambio, su volatilidad y la apuesta de largo plazo que implica. ¿Estamos presenciando la revolución monetaria que Hayek anticipó?

