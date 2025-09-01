México se prepara para un Mundial histórico: seguridad, inclusión y desarrollo en la agenda

Gabriela Cuevas señala que el contexto del próximo Mundial es único, ya que se lleva a cabo en un México que ha avanzado hacia la democracia y la libertad. Se han desarrollado proyectos de reconstrucción y paz, y hay más infraestructura disponible que en anteriores ocasiones. Destaca la inversión significativa en aeropuertos y la importancia de ser la decimosegunda economía del mundo, lo que hace al país más atractivo como sede.

Explica que la coordinación para el evento incluye a instancias de los tres niveles de gobierno y mantiene un diálogo constante con Estados Unidos y Canadá, socios en este Mundial trilateral. La planificación implica múltiples escenarios de seguridad, desde condiciones climáticas adversas hasta la protección de los asistentes.

Cuevas resalta que el evento no solo tratará de fútbol, sino que se busca crear un entorno inclusivo que involucre a toda la población. Se crearán centros de entrenamiento y festivales en las ciudades sede, así como un enfoque en la activación física que abogue por la salud y participación social. La idea es que todas las personas sientan que pueden ser parte del Mundial.

Sobre la venta de boletos, menciona que el proceso se gestionará a través de FIFA y advierte sobre fraudes relacionados con la compra de entradas. La venta de boletos estará disponible en fases y siempre en la página oficial de FIFA.

Finalmente, Cuevas resalta los avances en seguridad durante la actual administración, que ha conseguido una reducción significativa en la tasa de homicidios. Se están implementando planes de seguridad integrales, unos esfuerzos que se inician antes de su nombramiento y que implican la coordinación de diversas dependencias para garantizar un evento seguro y exitoso.

