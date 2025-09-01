Cleopatra: la última reina que desafió a Roma | Personajes Geniales

Cleopatra VII Filopátor (69 a. C. – 30 a. C.) fue la última reina del Egipto faraónico y una de las figuras más influyentes de la antigüedad. Subió al trono a los 18 años y gobernó en una época marcada por la expansión de Roma, lo que hizo de su reinado un punto clave en la historia mediterránea.

Fue una gobernante preparada: hablaba varios idiomas, impulsó el comercio en el Nilo y defendió la autonomía de Egipto frente al poder romano. Además de ser una estratega política, mantuvo el esplendor cultural y científico de Alejandría.

Se alió con Julio César, el militar y político más poderoso de Roma en su tiempo, con quien tuvo un hijo llamado Cesarión. Tras la muerte de César, formó una alianza con Marco Antonio, un general romano de gran prestigio que disputaba el poder a Octavio, quien después sería conocido como el emperador Augusto.

Cleopatra supo ejercer el poder en un mundo dominado por hombres y se convirtió en símbolo de liderazgo y diplomacia. Sin embargo, tras la derrota en la batalla de Accio y la caída de Marco Antonio, se quitó la vida en el 30 a. C., lo que marcó el inicio del dominio romano en Egipto.

En conclusión, Cleopatra no fue solo recordada por su belleza, sino por su inteligencia, astucia y capacidad de liderazgo. Su figura trasciende como un emblema de poder femenino y como la última gran soberana del Egipto antiguo.

