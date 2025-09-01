Semiconductores verdes: hacia un futuro tecnológico sostenible para México

La energía eléctrica en México es escasa y costosa. Esta combinación frena inversiones clave y compromete el crecimiento industrial del país, pero podemos convertir este reto en oportunidad.

En México la electricidad es 30% más cara que en Estados Unidos, esto encarece casi todo lo que compramos, porque la electricidad es uno de los tres principales insumos de las empresas. Profundizamos en cómo convertir este reto en una gran oportunidad para los mexicanos.

