Momento de la relación económica México -EU, tensiones y oportunidades

En esta edición de La Billetera, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, analiza el futuro de la relación bilateral más importante para Norteamérica. ¿Qué tan sólida es la alianza entre México y Estados Unidos? Rubin explica por qué no se trata solo de comercio, sino de seguridad, comunidad y cooperación estratégica. Desde la revisión del T-MEC y la necesidad de armonización legislativa hasta la urgencia de aduanas más ágiles y una agenda binacional que combine desarrollo económico con seguridad, el especialista advierte que la interdependencia es inevitable: “EE.UU. necesita a México tanto como México a EE.UU.”.

