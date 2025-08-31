inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Videoteca
Opinión
Video

Momento de la relación económica México -EU, tensiones y oportunidades

En esta edición de La Billetera, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, analiza el futuro de la relación bilateral más importante para Norteamérica. ¿Qué tan sólida es la alianza entre México y Estados Unidos?

Compartir:
Publicado por: Redacción adn40

En esta edición de La Billetera, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, analiza el futuro de la relación bilateral más importante para Norteamérica. ¿Qué tan sólida es la alianza entre México y Estados Unidos? Rubin explica por qué no se trata solo de comercio, sino de seguridad, comunidad y cooperación estratégica. Desde la revisión del T-MEC y la necesidad de armonización legislativa hasta la urgencia de aduanas más ágiles y una agenda binacional que combine desarrollo económico con seguridad, el especialista advierte que la interdependencia es inevitable: “EE.UU. necesita a México tanto como México a EE.UU.”.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!