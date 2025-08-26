Trump, Putin y la Geopolítica actual | Primer Círculo

Esta semana en Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a la politóloga polaca, Karolina Gilas. Platican sobre la reciente reunión en Alaska entre los presidentes Trump y Putin, en la cual había un cierto optimismo. Gilas nos dice que la paz nunca ha estado en los planes de Putin.

A más de 3 años de la guerra, a Trump le cuesta negociar con Europa, que es una economía mayor que la de los Estados Unidos, pero que su Seguridad depende de ellos pues las estructuras de la OTAN están en manos del país del norte, lo que no les permite tener el control de sus operativos.

A Putin le falló la invasión a Kiev, pensaba que iba a ser más rápido, nos dice Gilas,pero no quiere solo los territorios de Ucrania quiere el dominio que tuvo la Unión Soviética. El objetivo de Putin es reacomodar el mundo global y Trump prefiere negociar por separado con cada país, que hacer acuerdos bilaterales, pues cree que eso le da mayor beneficio.

No contaban con el liderazgo de Zelenski, ya que no era político y con los voluntarios de la sociedad ucraniana, pero otra punto clave en esta guerra ha sido el papel que han jugado los drones, han explotado la flota rusa y tirado sus aviones y por esa razón los europeos invierten en la tecnología ucraniana.

Gilas comenta que la guerra se podría seguir extendiendo si no se llega a una coreanización de Ucrania, no habrá cese al fuego pronto, ya que Ucrania cuenta con aliados como China y Corea del Norte.

