Abandono o Preservación de los Museos Mexicanos | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart conversan sobre la importancia de la política cultural y del papel de los museos en México, como reflejo de identidad, civilización y proyección internacional, así como del abandono institucional que sufren actualmente.

A lo largo de la charla, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart abordan el cierre temporal del Museo Nacional de Antropología, lo que utilizan como punto de partida para reflexionar sobre el deterioro de los museos en el país.

El contraste con épocas en que la Cultura era un eje de prestigio nacional, la necesidad de preservar y promover museos como herramientas de cohesión, orgullo y civilización, el descuido burocrático y presupuestal como símbolo del desinterés por su legado.

El valor de exposiciones históricas como “Esplendores de 30 siglos” para la imagen internacional de México, la conversación es una defensa apasionada de la Cultura como base de la identidad nacional, una crítica al desdén actual hacia ella y un llamado a restaurar su centralidad en la vida pública.