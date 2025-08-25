Nuevos nombramientos, reformas en puerta y control del déficit: la agenda política y económica que marcará rumbo

En la sesión de la Comisión Permanente, se aprobaron los nombramientos de Genaro Lozano Valencia y Francisco de la Torre Galindo como embajadores de México en Italia e Indonesia. Pero los movimientos diplomáticos son solo el inicio.

En Plenaria Permanente, Adriana Sarur conversa con la senadora Cynthia López Castro sobre la Reforma Electoral que busca transformar las reglas del juego democrático.

Además, Víctor Sánchez Baños entrevista al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien revela por qué la lucha contra la extorsión será prioridad en la próxima agenda legislativa.

Y en el análisis económico, Alicia Salgado advierte: el próximo paquete fiscal debe alinearse a la realidad financiera para contener el déficit. Un episodio que conecta diplomacia, política y economía en un solo debate clave.

