Plan estratégico de Pemex | Primer Círculo

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles hacen un análisis profundo del plan estratégico de Pemex con el experto en Energía y doctor en derecho. César Hernández. El plan pretende la viabilidad financiera de la paraestatal. Mexico pasó de ser un exportador neto de petróleo de 3.5 millones de barriles al día en el 2004, a producir 1.6 millones actualmente.

Se compromete a más refinación pero se necesita inyectar dinero para extracción. En la nueva Ley de Pemex, dice que se puede asociar con empresas particulares por medio de los contratos mixtos en los cuales Pemex se lleva 40% sin invertir ningún peso.

Pemex, es actualmente la empresa petrolera más endeudada del mundo pero pretende pasar de esos 1.6 millones de barriles en el segundo trimestre del 2025 a 1.8 millones de barriles al día en el 2030.

Podrá Pemex llegar a ser sostenible, a pesar de su ineficiencia operativa, falta de transparencia, riesgos como el huachicol y las cargas fiscales? el plan busca un respiro financiero a corto plazo. En unos meses se podrá evaluar este plan que está a prueba.