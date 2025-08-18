Nombramientos clave y agenda legislativa rumbo a septiembre: análisis y voces del Congreso

1.- Adriana Sarur entrevista a la diputada federal de Morena, Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados sobre los retos y desafíos que enfrenta nuestro país frente a esta problemática.

2.- Víctor Sánchez Baños entrevista en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente, celebrada en la antigua Casona de Xicótencatl, al senador del PVEM por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, sobre la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el primer de septiembre.

3.- Alicia Salgado comenta sobre la importancia de que los trabajos de las comisiones ordinarias de ambas cámaras legislativas se realicen con la mayor participación presencial de sus integrantes, a fin de que los temas que ahí se presentan sean discutidos con la mayor profundidad y análisis.