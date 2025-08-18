Misterios del escritorio, con Federico Reyes Heroles | Punto de Fuga

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla platica con el escritor y columnista Federico Reyes Heroles, sobre su más reciente libro, Misterios del escritorio.

Reyes Heroles nos habla de cómo podemos explicar la creación, de dónde proviene la inspiración más allá de las musas.

Hablar de musas en el siglo XXI, es un poco obsoleto, ya que tenemos mucha más información de lo que un creador necesita para trabajar.

Quintanilla y Reyes Heroles comentan tópicos como la anécdota, la historia, y cómo llegar a la trama, algo tan difícil de explicar, en la creación.

También nos hablan de conceptos, cómo la Verosimilitud que según Sergio Ramírez es lo más parecido a la verdad, algo similar, aunque no la verdad absoluta, podemos recuperar el alma?, si el alma realmente existe? ya que pensadores como Freud, mataron el alma en sus conceptos.