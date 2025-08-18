Canacintra en el contexto actual | Ciudad 25

La presidenta de Canacintra, Lourdes Medina, afirmó que la comunicación continua con la audiencia es esencial para dar visibilidad a México. Considera que el sector empresarial ha enfrentado momentos complejos a lo largo de la historia, pero el actual, marcado por una crisis empresarial y las relaciones con Estados Unidos, es especialmente desafiante.

Medina subrayó que el sector industrial necesita ser validado, apoyado e impulsado. Reconoció que los industriales generan el 18% del Producto Interno Bruto y mencionó la importancia de que este conocimiento y experiencia se integren en el diálogo con el gobierno. Resaltó que es crucial trabajar juntos para construir el México que todos desean.

Se abordó la posibilidad de que la Canacintra participe en la renegociación del Tratado, señalando que sería beneficioso para el sector industrial. Para ella, es vital que el gobierno y los industriales dialoguen, pues solo así se pueden abrir puertas hacia un entendimiento que beneficie a todos.

Medina enfatizó que se debe buscar un equilibrio entre las responsabilidades del gobierno y las del sector industrial. Propuso que el gobierno actúe como un facilitador para permitir que los industriales sigan generando empleos y contribuyendo a la economía. Abordó la problemática de los altos impuestos y aranceles que afectan la competitividad, sugiriendo que el gobierno debería considerar la posibilidad de hacer la nómina deducible al 100%.

Finalmente, expresó que es fundamental alterar la percepción de que el sector empresarial no tiene sensibilidad. Aboga por una comunicación efectiva y por la construcción de coincidencias para trabajar sobre las diferencias, lo cual enriquecía el diálogo y la resolución de problemas en conjunto.

