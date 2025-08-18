Agenda legislativa en la CDMX | Ciudad 25

En un contexto en que la Ciudad de México enfrenta diversos desafíos, desde la seguridad hasta el cambio climático, conversaremos con el diputado sobre la situación actual, los problemas que afectan a los ciudadanos y las posibles soluciones que se están considerando. Se comenta que los diputados expresaron su preocupación por la falta de atención del gobierno a los problemas que enfrenta la Ciudad de México, especialmente en temas de infraestructura y servicios públicos.

La ciudad ha sido gobernada durante más de 20 años por las mismas autoridades, y que los problemas de inundaciones en varias avenidas no son nuevos; estas condiciones han sido ignoradas, a menudo justificándose como “lluvias atípicas”. Los diputados manifestaron la necesidad de fiscalizar el uso de recursos públicos y denunciaron la inacción de las autoridades.

La discusión se centró en los tres grandes problemas que afectan a la ciudad: seguridad, agua y vivienda. Aseguraron que la crisis del agua ha cambiado de ser escasez a exceso, particularmente en el contexto de las inundaciones recientes.

Se mencionó que el gobierno local invierte un monto ínfimo en infraestructura hidráulica y que las promesas de reparación de tuberías y drenajes no se han cumplido. También se criticó la forma en que la administración actual maneja la crisis del agua, reflejando promesas vacías en campaña.

Además, se abordó el problema de la seguridad, destacando la prevalencia de extorsiones en los negocios y el descontento de los ciudadanos, que a menudo no saben cómo denunciar estos incidentes.

Los problemas de transporte público también fueron discutidos, señalando que las inversiones anunciadas no se evidencian en el servicio. La insatisfacción por la falta de resultados visibles llevó a los diputados a considerar la fiscalización regular de los presupuestos y las políticas públicas.

Finalmente, se tocó el tema de la reforma electoral y la creciente duda sobre la transparencia y la legitimidad de las elecciones. Se criticó que el gobierno actual busca silenciar la oposición, así como la desconfianza hacia el sistema electoral, que, según los intervinientes, ha sido objeto de manipulaciones. Se sugirió que la defensa de los órganos electorales anteriores era necesaria, ya que antes se percibía un mayor grado de independencia y credibilidad.