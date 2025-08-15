¿Fin del trabajo humano? La revolución tecnológica que redefine el empleo

El ritmo vertiginoso de los cambios tecnológicos está transformando el mundo laboral, aún no se comprende del todo la magnitud de estos cambios, hay una disrupción tecnológica que podría incluso amenazar la existencia del trabajo.

Rafael Avante refiere la afirmación de Bill Gates sobre el futuro del trabajo, donde cita que en 10 años no va a haber una actividad humana que las máquinas no puedan hacer. Según el Foro Económico Mundial, un alto porcentaje de empleadores planea implementar inteligencia artificial y automatización en sus procesos. Esta tecnología permite realizar tareas más rápido y con mayor precisión, lo que ya se traduce en la interacción entre profesionales y sistemas de inteligencia artificial.

Hay habilidades humanas que no pueden ser reemplazadas, tales como la empatía, la creatividad y la innovación. Esta transformación exige que las personas se reinventen y adquieran nuevas capacidades que sean útiles en un entorno tecnológico en evolución.

Con la automatización en aumento, el reciclaje profesional se convierte en una prioridad, ya que muchas tareas que antes eran realizadas por personas ahora son desempeñadas por algoritmos.

Aunque se estima que se perderán millones de trabajos, también se generarán nuevas oportunidades. En cuanto a la educación, los títulos académicos tradicionales perderán relevancia, dando paso a microcredenciales que certificarán las habilidades más dinámicas y actualizadas.

Las áreas cruciales en el futuro son la biotecnología, la ciencia de datos y la ingeniería robótica. Las próximas innovaciones, como la computación cuántica, transformarán aún más el panorama laboral, permitiendo procesar información a velocidades inimaginables.